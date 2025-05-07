Російські дрони вбили матір і сина у Києві: жінка не дожила 2 дні до дня народження

"Внаслідок атаки російськими дронами сьогодні в Шевченківському районі загинули мати й син - 1960 та 1997 року народження. Загибла жінка не дожила 2 дні до свого дня народження", - повідомив він.

Інший російський дрон вдарив прицільно по будинку в Святошинському районі. Там вже шестеро постраждалих, з них четверо - діти. За словами Ткаченка, в одній з квартир поранення отримали брат з сестрою та їхній батько. Їх госпіталізували.

Ще двом постраждалим (дитина 14 років та жінка 47 років) допомогу надали на місці.

За даними КМВА, станом на 10:20 відомо про двох загиблих та шістьох постраждалих внаслідок атаки дронів на Київ. Також є поранений внаслідок атаки балістикою.

"Висловлюю щирі співчуття рідним загиблих. Сил і найшвидшого одужання всім постраждалим. Наразі на всіх локаціях тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки", - додав Ткаченко.