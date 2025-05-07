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Російські дрони вбили матір і сина у Києві: жінка не дожила 2 дні до дня народження

Київ, Середа 07 травня 2025 10:50
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Російські дрони вбили матір і сина у Києві: жінка не дожила 2 дні до дня народження Фото: у Києві внаслідок атаки РФ загинули матір і син (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Києві внаслідок російської атаки в ніч на 7 травня загинули матір і син. Також є постраждалі, серед них - більшість діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка в Telegram.

"Внаслідок атаки російськими дронами сьогодні в Шевченківському районі загинули мати й син - 1960 та 1997 року народження. Загибла жінка не дожила 2 дні до свого дня народження", - повідомив він.

Інший російський дрон вдарив прицільно по будинку в Святошинському районі. Там вже шестеро постраждалих, з них четверо - діти. За словами Ткаченка, в одній з квартир поранення отримали брат з сестрою та їхній батько. Їх госпіталізували.

Ще двом постраждалим (дитина 14 років та жінка 47 років) допомогу надали на місці.

За даними КМВА, станом на 10:20 відомо про двох загиблих та шістьох постраждалих внаслідок атаки дронів на Київ. Також є поранений внаслідок атаки балістикою.

"Висловлюю щирі співчуття рідним загиблих. Сил і найшвидшого одужання всім постраждалим. Наразі на всіх локаціях тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки", - додав Ткаченко.

Комбінований удар по Києву

В ніч на 7 травня російські загарбники випустили по Києву балістичну ракету, яку сили ППО збили. Уламки впали на склад у Солом'янському районі, там виникла пожежа.

Також росіяни атакували Київ дронами. У кількох локаціях були зафіксовані пожежі. У Шевченківському районі через влучання у будинок загинули чоловік і жінка. Детальніше про наслідки атаки на Київ - в окремому матеріалі РБК-Україна.

За словами президент Володимира Зеленського, всього РФ за ніч випустила по Україні 4 балістичні ракети та 142 дрони, половина із них - "Шахеди".

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