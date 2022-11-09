Російські диверсанти планували вбити командирів ССО України, - СБУ

Ворожа ДРГ розвідувала пункти дислокації та переміщення українських військ на території столиці та у прикордонних районах північного сходу України.

сформовано кадровим співробітником ФСБ для проведення розвідувально-вибухової діяльності проти України.

Зокрема до складу цієї групи увійшов житель Сумської області, якого після початку повномасштабної війни завербували російські спецслужби.

Контррозвідникам вдалося затримати всю групу ДРГ, коли ті забирали зброю із заздалегідь облаштованої схованки на Сумщині.

Під час огляду схованки правоохоронці виявили:







Крім того, за місцями проживання зловмисників виявлено комп'ютерну техніку та мобільні телефони з доказами конспіративного листування з представником ФСБ.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру за двома статтями: ч. 2 ст. 111 (держзміна, вчинена в умовах військового стану) та ч. 2 ст. 114-2 (поширення інформації про ЗСУ).