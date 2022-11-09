Російські диверсанти планували вбити командирів ССО України, - СБУ

Контррозвідка Служби безпеки провела у Києві та Сумській області багатоетапну спецоперацію, під час якої нейтралізувала диверсантів ФСБ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

Ворожа ДРГ розвідувала пункти дислокації та переміщення українських військ на території столиці та у прикордонних районах північного сходу України.

"Одним із головних завдань ворожих диверсантів був збір персональних даних та місць знаходження командирів бойових підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ. Отриману інформацію агресор планував використати для підготовки до фізичної ліквідації українських захисників та знищення їх озброєння та військової техніки", - розповіли в СБУ.

Як з'ясувалося, групу диверсантів було сформовано кадровим співробітником ФСБ для проведення розвідувально-вибухової діяльності проти України.

Зокрема до складу цієї групи увійшов житель Сумської області, якого після початку повномасштабної війни завербували російські спецслужби.

Контррозвідникам вдалося затримати всю групу ДРГ, коли ті забирали зброю із заздалегідь облаштованої схованки на Сумщині.

Під час огляду схованки правоохоронці виявили:

2 протитанкові міни ТМ-62М з підривниками,

2 бойові гранати РГО з пристрастями,

автомат Калашнікова зі спорядженим магазином.

Крім того, за місцями проживання зловмисників виявлено комп'ютерну техніку та мобільні телефони з доказами конспіративного листування з представником ФСБ.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру за двома статтями: ч. 2 ст. 111 (держзміна, вчинена в умовах військового стану) та ч. 2 ст. 114-2 (поширення інформації про ЗСУ).