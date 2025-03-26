Російські агенти готували теракт на річницю СБУ

Спецоперація відбулася напередодні річниці створення Служби безпеки України, 25 березня 2025 року. Оперативники СБУ затримали агентів РФ, які готували підрив саморобного вибухового пристрою (СВП) поблизу військової частини.

Фото: Служба безпеки України

Згідно з даними контррозвідки, підрив планувався на День СБУ, і метою був контрольно-пропускний пункт оборонного об'єкта. Зловмисники планували дистанційно підірвати вибухівку, використовуючи своїх агентів для реалізації теракту.

Операція завершилася затриманням двох осіб, які орендували будівлю навпроти військової частини та використовували її як спостережний пункт. Вони встановили приховану вебкамеру на вікні, щоб передавати зображення російським спецслужбам.

Фото: Служба безпеки України

Під час обшуку в затриманих вилучили складові для виготовлення СВП, відеокамеру та мобільні телефони із доказами злочинної діяльності.

Як повідомляється, затриманими є молоді люди віком 18 та 19 років, які потрапили під вплив російської розвідки через пошук "легкого заробітку" у Телеграм-каналах. Їм пред'явлено підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: державна зрада та підготовка до терористичного акту.

Що загрожує

Зловмисники перебувають під вартою, і їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Спецоперацію провели співробітники СБУ за процесуального керівництва обласної прокуратури.