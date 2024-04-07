UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Російська пропаганда "інфікувала" Республіканську партію США, - конгресмени

Фото: у Конгресі заявили, що республіканці інфіковані пропагандою РФ (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Американські конгресмени Майкл Маккол та Майк Тернер заявили, що частина Республіканської партії США була "інфікована" російською пропагандою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американське видання The Hill.

Так, нещодавно голова іноземного комітету Палати представників, республіканець Майкл Маккол сказав, що р

Водночас Тернер визнав, що російська пропаганда 

Допомога Україні від США

Нагадаємо, Конгрес США вже кілька місяців не може схвалити нового фінансування допомоги Україні. Наразі в США закінчилися всі кошти, передбачені на допомогу Україні, тому постачання зброї для української армії фактично не здійснюється.

Сенат США ще кілька місяців тому схвалив законопроект, який передбачає виділення близько 60 млрд доларів на допомогу Україні на безоплатній основі. Щоб документ набув чинності, необхідна підтримка Палати представників. Але спікер Палати Майк Джонсон досі не виніс цю ініціативу на голосування.

Сьогодні, 7 квітня, президент України Володимир Зеленський закликав амбасадорів платформи United24 допомогти переконати Конгрес США ухвалити потрібне рішення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Конгресс СШАРеспубліканська партія США