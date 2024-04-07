Російська пропаганда "інфікувала" Республіканську партію США, - конгресмени

Допомога Україні від США

Нагадаємо, Конгрес США вже кілька місяців не може схвалити нового фінансування допомоги Україні. Наразі в США закінчилися всі кошти, передбачені на допомогу Україні, тому постачання зброї для української армії фактично не здійснюється.

Сенат США ще кілька місяців тому схвалив законопроект, який передбачає виділення близько 60 млрд доларів на допомогу Україні на безоплатній основі. Щоб документ набув чинності, необхідна підтримка Палати представників. Але спікер Палати Майк Джонсон досі не виніс цю ініціативу на голосування.

Сьогодні, 7 квітня, президент України Володимир Зеленський закликав амбасадорів платформи United24 допомогти переконати Конгрес США ухвалити потрібне рішення.

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