Російська армія тимчасово вичерпала наступальний потенціал, - британська розвідка

Як зазначається у зведенні, останніми днями російські сили та сили групи "Вагнера" зайняли плацдарми на захід від річки Бахмутка в центрі Бахмута. Минулого тижня річка позначила лінію фронту. Збройні сили України продовжують боронити західну частину міста.

Тим не менш, у ширшому плані по всій лінії фронту Росія демонструє одні з найнижчих показників локальних наступальних дій, що спостерігалися принаймні з січня 2023 року.

За даними британської розвідки, це, швидше за все, пов'язано з тим, що російські сили тимчасово виснажили бойові можливості розгорнутих формувань настільки, що навіть локальні наступальні дії в даний час не можуть бути стійкими.

"Російські лідери, швидше за все, прагнутимуть відновити наступальний потенціал сил після того, як буде поповнено запаси особового складу та боєприпасів. Тим часом командири, ймовірно, будуть змушені обирати між проведенням наступальних операцій та проведенням надійної оборони всієї лінії", - зазначають у Міноборони. Великобританії.