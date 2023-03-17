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Російська армія тимчасово вичерпала наступальний потенціал, - британська розвідка

Фото: наступ російської армії зупинився через вичерпання потенціалу (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Російська армія тимчасово вичерпала наступальний потенціал на Донбасі і прагнутиме його поновити. Навіть локальні наступи зараз є проблематичними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, останніми днями російські сили та сили групи "Вагнера" зайняли плацдарми на захід від річки Бахмутка в центрі Бахмута. Минулого тижня річка позначила лінію фронту. Збройні сили України продовжують боронити західну частину міста.

Тим не менш, у ширшому плані по всій лінії фронту Росія демонструє одні з найнижчих показників локальних наступальних дій, що спостерігалися принаймні з січня 2023 року.

За даними британської розвідки, це, швидше за все, пов'язано з тим, що російські сили тимчасово виснажили бойові можливості розгорнутих формувань настільки, що навіть локальні наступальні дії в даний час не можуть бути стійкими.

"Російські лідери, швидше за все, прагнутимуть відновити наступальний потенціал сил після того, як буде поповнено запаси особового складу та боєприпасів. Тим часом командири, ймовірно, будуть змушені обирати між проведенням наступальних операцій та проведенням надійної оборони всієї лінії", - зазначають у Міноборони. Великобританії.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, в останні тижнінестача артилерійських боєприпасів у Росії загострилася настільки, що на багатьох ділянках фронту діють дуже низькі норми.

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