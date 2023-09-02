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Російська армія обстріляла Вугледар: вбито подружжя, ще двох поранено

Фото: росіяни обстріляли Вугледар (t.me marinka_ugledar)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові обстріляли Вугледар Донецької області. В результаті ворожої атаки загинуло подружжя, їхня донька та сусідка отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу Генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни", - повідомили в Генпрокурора.

За даними правоохоронців, сьогодні, 2 вересня, російська армія здійснила, ймовірно, авіаційний удар по м. Вугледару. В епіцентрі влучань опинилась житлова забудова. 

В результаті вибуху в одній з багатоповерхівок загинули 43-річний чоловік та його 42-річна дружина. 

Дев’ятнадцятирічна донька подружжя та ще одна місцева жителька 53 років отримали поранення.

"З мінно-вибуховими травмами, контузіями та забоями тіла їх доставлено до медичного закладу для надання невідкладної медичної допомоги", - додали в офісі Генпрокурора.

Крім того, вибухами зруйновано частину під’їзду житлового будинку, пошкоджено перекриття, понівечені вікна й балкони. 

 

Обстріл Донецької області

Населені пункти Донецької області постійно перебувають під обстрілом російських військ, причому часто окупанти атакують не лише населені пункти, що знаходяться на лінії фронту, а й ті, що розташовані у так званому відносному тилу. Людей постійно просять евакуюватись із регіону.

Зазначимо, буквально в ніч проти 30 серпня окупанти в черговий раз атакували населені пункти Донецької області. Зокрема, під ворожий вогонь потрапили житлові квартали Курахового - загинула одна людина, вісім отримали поранення. Одна з ракет влетіла просто у житлову багатоповерхівку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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