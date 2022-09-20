Російська армія не найпотужніша. Приклад Харківської області це показав, - Зеленський

Міжнародна спільнота має прискорювати темпи постачання військової допомоги Україні. Адже коли ЗСУ отримують необхідну зброю, вони одразу ж демонструють результат її використання, як це було зі звільненням Харківської області.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з колишнім лідером США Біллом Клінтоном.

"Потрібно пришвидшувати темпи щодо підтримки нашої армії. Як тільки ми отримали те, що нам дійсно могло допомогти, ми одразу показали результат - деокупацію Харківською області. Це саме той приклад, який підкреслює, що російська армія не найпотужніша, якщо навпроти неї відповідна держава, яка готова і не боїться її. Ми практикою це показуємо", - сказав він.

Таким чином, перше, що потрібно Україні - це озброєння. А після того, як території України будуть деокуповані, необхідно буде змусити Росію сісти за стіл переговорів.

Окрім цього, важливим є введення санкційних обмежень проти Росії. Зеленський зазначив, що у цій політиці США, Британія та усі країни ЄС мають бути об'єднаними.