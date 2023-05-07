У Росії заявляють, що знайшли дрон з камерою на авіазаводі у Новосибірську

За даними російських ЗМІ, безпілотник нібито виявили на території Новосибірського авіаційного заводу імені Чкалова, неподалік від виїзду.

"На корпусі було закріплено скотчем додаткову батарею. Під час візуального огляду вибухових пристроїв не знайшли, дрон відправили на експертизу. Власника шукають", - стверджують росіяни.

скриншот (google.com/maps)

Нагадаємо, сьогодні російські ЗМІ повідомили, що нібито знайшли дрон з написом "Слава Україні" у Курській області.

Також нещодавно у Ростовській області заявили, що начебто знайшли невідомий "триметровий дрон".

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