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У Росії заявляють, що під Москвою ППО збила малорозмірну повітряну кулю

Фото: Міноборони Росії (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Московській області ввечері 27 травня повідомляють про вибухи. У Міністерстві оборони Росії заявили, що сили ППО нібито збили малорозмірну повітряну кулю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони РФ та російські Telegram-канали.

"Близько 21:00 по МСК черговими засобами ППО над територією Московської області знищено малорозмірну повітряну кулю", - заявили у російському Міноборони.

Як повідомляють російські Telegram-канали, місцеві жителі повідомили про вибухи над Балашихою та Реутовим. Зараз на місці працюють оперативні служби.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Ростовській області РФ сьогодні, 27 травня, спалахнула пожежа на території порту "Азов". Загорівся зерновий термінал.

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