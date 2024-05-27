У Росії заявляють, що під Москвою ППО збила малорозмірну повітряну кулю

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Ростовській області РФ сьогодні, 27 травня, спалахнула пожежа на території порту "Азов". Загорівся зерновий термінал.

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