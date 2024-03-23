У Росії заявили, що до теракту у Підмосков'ї причетні таджики (фото)

Як зазначають росЗМІ, у Брянській області нібито затримали двох підозрюваних. Автомобіль з можливими нападниками затримали неподалік від кордону Білорусі та України. Як пишуть у мережі, в авто було шість осіб, чотирьом нібито вдалося втекти.

При цьому російські ЗМІ "повісили" відповідальність за стрілянину на громадян Таджикистану. Як пишуть у мережі, російські силовики розіслали орієнтування з фото можливих нападників. Серед них:

Шохінджонн Сафолзода, 21 рік;

Рустам Назаров, 29 років;

Рівожідін Ісмонов, 51 рік;

Махмадрасул Насрідінов, 37 років.

Вони були зареєстровані в Ярославській, Іванівській та Самарській областях РФ.

Варто зазначити, що МЗС Таджикистану вже відреагувало на заяви росЗМІ. Там заявили, що не отримували від Москви офіційної інформації.

"Наголошуємо, що таджицька сторона не отримувала від офіційної влади Росії підтвердження про циркульовану нині фейкову інформацію про причетність громадян Таджикистану. У зв'язку з цим просимо спиратися на офіційну інформацію, що розповсюджується державними органами Росії", - йдеться у повідомленні.