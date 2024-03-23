У Росії заявили, що до теракту у Підмосков'ї причетні таджики (фото)

Росія заявила, що нібито громадяни Таджикистану причетні до теракту у ТЦ "Крокус Сіті Хол" у Підмосков'ї. У мережі з'явилися фото ймовірних підозрюваних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Baza.
Як зазначають росЗМІ, у Брянській області нібито затримали двох підозрюваних. Автомобіль з можливими нападниками затримали неподалік від кордону Білорусі та України. Як пишуть у мережі, в авто було шість осіб, чотирьом нібито вдалося втекти.
При цьому російські ЗМІ "повісили" відповідальність за стрілянину на громадян Таджикистану. Як пишуть у мережі, російські силовики розіслали орієнтування з фото можливих нападників. Серед них:
Вони були зареєстровані в Ярославській, Іванівській та Самарській областях РФ.
Варто зазначити, що МЗС Таджикистану вже відреагувало на заяви росЗМІ. Там заявили, що не отримували від Москви офіційної інформації.
"Наголошуємо, що таджицька сторона не отримувала від офіційної влади Росії підтвердження про циркульовану нині фейкову інформацію про причетність громадян Таджикистану. У зв'язку з цим просимо спиратися на офіційну інформацію, що розповсюджується державними органами Росії", - йдеться у повідомленні.
Ввечері у п'ятницю, 22 березня в місті Красногірськ у Підмосков'ї кілька озброєних чоловіків у камуфляжі вчинили стрілянину в торговому центрі "Крокус Сіті Хол". Спочатку повідомлялося про 40 загиблих і 100 постраждалих людей.
Станом на ранок 23 березня росЗМІ повідомляють про 83 загиблих.
Низка ЗМІ заявили про те, що теракт організувало угруповання ІДІЛ. Проте інші джерела спростовують цю інформацію.
В ГУР Міноборони України теракт назвали спланованою та свідомою провокацією російських спецслужб за вказівкою диктатора Володимира Путіна.
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