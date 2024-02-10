UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Росії заявили про рекордну кількість терактів у 2023 році: названо кількість

Фото: в Росії заявили про рекордну кількість терактів у 2023 році (рос СМИ)
Автор: Владислав Прийменко

Вперше з 2004 року кількість терактів у РФ наблизилася до рекордного за 20 років.

Про це повідомлять РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Верстка.

У 2023 році у РФ здійснили 410 терактів.

"Російська влада кваліфікує як теракти, у тому числі дії, які можна розцінити як антивоєнні акції, - наприклад, підпали військкоматів або навіть спроби це зробити", - написали на каналі.

Як зазначають автори каналу, у другий рік війни Росії проти України кількість терактів збільшилася більш ніж утричі.

"У 2021 році, що передував війні, в Росії був зафіксований 41 теракт, у 2022 році - вже 127", - написали автори каналу.

Рекорд з терактів у Росії було встановлено в 2003 році. Тоді силові відомства відзвітували про 561 злочин.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяТеракт