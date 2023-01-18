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У Росії застрелили свого солдата, який втік з України

Ілюстративне фото: у Росії застрелили свого солдата, який втік з України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Росії прозвітували, що ліквідували свого солдата Дмитра Перова. Раніше він зі зброєю втік з України, де брав участь у війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу уряду Липецької області.

"Виявлено і ліквідовано Дмитра Перова, який розшукується за самовільне залишення військової частини. Ситуація під контролем силових структур", - сказано в повідомленні уряду регіону.

Також наголошується, що "ведуться дослідчі заходи".

У місцевих Telegram-каналах стверджують, що Перов чинив опір під час затримання.

Нагадаємо раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що у Воронезькій та Липецькій областях розшукується озброєний солдат Дмитро Перов. Він втік зі зброєю з України, де брав участь у бойових діях.

Також ми писали, що нещодавно у Москві з військової частини втік солдат зі зброєю. Правоохоронці розпочали розшук.

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