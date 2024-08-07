У Росії заперечують смерть "воєнкора" Поддубного

Раніше сьогодні російські ЗМІ повідомили, що Поддубного було вбито в Курській області.

Бої у Курській області

У Курській області РФ другий день відбуваються бойові зіткнення російських військових з, як стверджують росіяни, українською армією, що нібито прорвала кордон. Українська сторона офіційно наразі не підтвердила участь ЗСУ у подіях.

Детальніше про ситуацію - у матеріалі РБК-Україна "Ефект несподіванки. Якою може бути мета "прориву" в Курській області і чому мовчить Генштаб".

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