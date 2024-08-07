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У Росії заперечують смерть "воєнкора" Поддубного

Фото: російський "воєнкор" Євген Поддубний (t.me/vestiru24)
Автор: Вадим Ребрина

У Всеросійській державній телевізійній і радіомовній компанії заперечують смерть свого "воєнкора" Євгена Поддубного. Його нібито госпіталізовано з тяжкими пораненнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВДТРК і Mash.

"Військового кореспондента ВДТРК Євгена Поддубного поранено внаслідок атаки українського дрона в Курській області. Наразі він перебуває в обласній лікарні", - йдеться у повідомленні ВДТРК.

В мережі розповсюджують відео нібито з госпіталізацією пропагандиста.

Mash пише, що лікарі оцінюють його стан як тяжкий.

"Має сильні опіки тіла та травму голови після прильоту українського FPV-дрона по машині, в якій він їхав робити репортаж у Курській області", - йдеться у повідомленні.

 

Раніше сьогодні російські ЗМІ повідомили, що Поддубного було вбито в Курській області.

Бої у Курській області

У Курській області РФ другий день відбуваються бойові зіткнення російських військових з, як стверджують росіяни, українською армією, що нібито прорвала кордон. Українська сторона офіційно наразі не підтвердила участь ЗСУ у подіях.

Детальніше про ситуацію - у матеріалі РБК-Україна "Ефект несподіванки. Якою може бути мета "прориву" в Курській області і чому мовчить Генштаб".

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Війна Росії проти України