В Росії впевнені, що їхніх боксерів вигнали з WBC через Кличків

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на тренера російських боксерів Едуарда Кравцова у коментарі росЗМІ .

"Вважаю, що, швидше за все, було проведено роботу українською стороною на конгресі WBC. Брати Клички надто багато приділили цьому уваги, і WBC, на жаль, ухвалив таке рішення", - сказав Кравцов.

Він також висловив побоювання, що приклад WBC можуть наслідувати й інші боксерські організації.

Нагадаємо, Віталій Кличко - володар звань "Почесний" та "Вічний" чемпіон світу з боксу у версії WBC. Віталій та Володимир Кличко були володарями чемпіонських поясів усіх найбільших боксерських організацій.