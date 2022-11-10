UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Росії впевнені, що їхніх боксерів вигнали з WBC через Кличків

Фото: Віталій Кличко (facebook com)
Автор: Олександр Мороз

В Росії вважають, що виключення російських боксерів із рейтингів WBC добилися брати Клички.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на тренера російських боксерів Едуарда Кравцова у коментарі росЗМІ.

"Вважаю, що, швидше за все, було проведено роботу українською стороною на конгресі WBC. Брати Клички надто багато приділили цьому уваги, і WBC, на жаль, ухвалив таке рішення", - сказав Кравцов.

Він також висловив побоювання, що приклад WBC можуть наслідувати й інші боксерські організації.

Нагадаємо, Віталій Кличко - володар звань "Почесний" та "Вічний" чемпіон світу з боксу у версії WBC. Віталій та Володимир Кличко були володарями чемпіонських поясів усіх найбільших боксерських організацій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віталий КличкоБокс