UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Росії вигнали з ФСБ генерала, який "жалкував" про війну в Україні, - The Insider

Фото: в Росії вигнали з ФСБ генерала, який "жалкував" про війну в Україні (росЗМІ)
Автор: Марія Кучерявець

У Росії відправили у відставку начальника науково-технічної служби ФСБ генерал-полковника Едуарда Черновольцева. Однією з можливих причин звільнення називають його невдоволення через початок війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Insider.

Відомо, що в підпорядкуванні генерал Черновольцева перебував 8-й Центр ФСБ (захист інформації), Центр спеціальної техніки ФСБ та Управління спеціального зв'язку ФСБ.

Також Черновольцев курував НДІ-2 ФСБ, де в таємній лабораторії розробляються всілякі отрути, співробітники якого підозрюються в отруєнні російського опозиціонера Олексія Навального.

За офіційною версією, Черновольцева нібито відправили на пенсію "після досягнення пенсійного віку", хоча, як пише видання в такому випадку зазвичай дають дослужити до 70 років.

Як розповіло джерело The Insider у ФСБ, Кремлі були вкрай "незадоволеного почастішанням витоків інформаційних баз даних", що дозволило журналістам публікувати свої розслідування, у тому числі про наближених Путіна.

Інший співробітник з ФСБ повідомив виданню, що Чорновольцев, який прожив довгий час у Києві, "дуже жалкував про початок спеціальної військової операції в Україні і в компанії своїх друзів не раз говорив, що все зайшло надто далеко".

Нагадаємо, ще навесні повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін провів "чистку" ФСБ після провалу в Україні.

Також ми писали про те, що Путін не розуміє всієї складності ситуації в Україні, оскільки отримує застарілу інформацію, "відредаговану" його оточенням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФСБ