У Росії вигнали з ФСБ генерала, який "жалкував" про війну в Україні, - The Insider

У Росії відправили у відставку начальника науково-технічної служби ФСБ генерал-полковника Едуарда Черновольцева. Однією з можливих причин звільнення називають його невдоволення через початок війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Insider.

Відомо, що в підпорядкуванні генерал Черновольцева перебував 8-й Центр ФСБ (захист інформації), Центр спеціальної техніки ФСБ та Управління спеціального зв'язку ФСБ.

Також Черновольцев курував НДІ-2 ФСБ, де в таємній лабораторії розробляються всілякі отрути, співробітники якого підозрюються в отруєнні російського опозиціонера Олексія Навального.

За офіційною версією, Черновольцева нібито відправили на пенсію "після досягнення пенсійного віку", хоча, як пише видання в такому випадку зазвичай дають дослужити до 70 років.

Як розповіло джерело The Insider у ФСБ, Кремлі були вкрай "незадоволеного почастішанням витоків інформаційних баз даних", що дозволило журналістам публікувати свої розслідування, у тому числі про наближених Путіна.

Інший співробітник з ФСБ повідомив виданню, що Чорновольцев, який прожив довгий час у Києві, "дуже жалкував про початок спеціальної військової операції в Україні і в компанії своїх друзів не раз говорив, що все зайшло надто далеко".

Нагадаємо, ще навесні повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін провів "чистку" ФСБ після провалу в Україні.

Також ми писали про те, що Путін не розуміє всієї складності ситуації в Україні, оскільки отримує застарілу інформацію, "відредаговану" його оточенням.

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