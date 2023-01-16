В Росії вигадали новий спосіб залучення іноземців до війни: подробиці

В Росії вигадали новий спосіб, як залучати іноземців до війни проти України. Пропонують їм автоматично отримати громадянство.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
"На території Росії іноземним громадянам, які перебувають в черзі на отримання громадянства російської федерації, пропонується добровільно призиватися до лав ворожого війська та автоматично отримати громадянство Росії", - пише Генштаб.
Також в Москві почали тиснути й на комерційні структури, аби ті підтримували фінансово окупантів. Вимагають від них переказу у розмірі від 10 млн рублів.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, ЗСУ вже знищили 77% зеків, яких було завербовано до ПВК "Вагнера".
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