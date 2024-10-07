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У Росії українка отримала термін у колонії за "підготовку теракту в Маріуполі"

Ілюстративне фото: російський суд засудив до колонії українку (t.me/uovs_info)
Автор: Іван Носальський

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив 26-річну Ірину Навальну до 8 років колонії загального режиму. Її звинуватили у "підготовці теракту у Маріуполі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медіазону".

За версією суду країни-агресора, Навальна нібито хотіла влаштувати вибух біля будівлі адміністрації в окупованому Маріуполі, коли там проводили "референдум" про входження до складу РФ так званих "ДНР" та "ЛНР", а також інших окупованих територій.

Росіяни нафантазували, що Навальна, яка родом з Маріуполя, нібито працювала на українські спецслужби та отримала "від спільника" 25 тисяч гривень на купівлю велосипеда для "конспіративного перевезення саморобного вибухового пристрою".

Адвокат дівчини Іван Бондаренко розповів, що оскаржуватиме вирок.

Варто зауважити, що про затримання Навальної російські пропагандистські ЗМІ писали ще 27 вересня 2022 року. Вони стверджували, що українка "визнала провину".

У суді Навальна стверджувала, що її катували одразу після затримання.

"Я говорила, що не робила жодних злочинів. Мене посадили на стілець і стали бити по голові, по ногах, били в стегно електрошокером. Обіцяли, що просто так мене вже не відпустять, але якщо я в усьому зізнаюся, то швидше потраплю на обмін з Україною та поїду до мами", - зазначала вона.

 

Нагадаємо, на початку вересня стало відомо, що Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив українського воїна Олександра Любаса до 20 років ув'язнення за "спробу висадки у Криму".

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