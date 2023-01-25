В Росії в центрі Махачкали чоловік відкрив стрілянину з дробовика, його розшукують

"Сьогодні, приблизно о 15:10, до чергової частини поліції надійшло повідомлення від очевидців про те, що в Махачкалі по проспекту Расула Гамзатова 18 невідомий чоловік, який озброєний дробовиком, прогулюючись, спрямовував зброю на перехожих, але постріли робив у повітря", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляють російські силовики, жертв та постраждалих внаслідок інциденту нібито немає.

"Зараз вживаються заходи до встановлення особи та затримання чоловіка.

Оголошено план "Перехоплення", - додають в МВС Дагестану.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Москві з військової частини втік озброєний солдат, тоді правоохоронці та спецслужби оголошували його розшук.

Додамо, нещодавно у Воронезькій та Липецькій областях Росії також розшукували озброєного військового.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.