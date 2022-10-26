У Росії розстріляли військового, сплутавши його з "українським диверсантом"

У Білгородській області російський військовий розстріляв терміновика, сплутавши його з "українським диверсантом". Інцидент трапився біля кордону з Україною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сибір.Реалії".
"Слідчий сказав, що була перестрілка з розвідувальними диверсійними групами, хлопці були "на взводі". Денис спускався в бліндаж (для відпочинку після добової варти), і товариш по службі з переляку прийняв його за чужого", - розповіла мати вбитого.
При цьому командир роти заявив жінці, що її сина було вбито в "перестрілці з українськими військовослужбовцями".
Нагадаємо, 15 жовтня в одній із військових частин Білгородської області РФ сталася стрілянина Пізніше стало відомо, що двоє громадян Таджикистану розстріляли російських товаришів по службі в ході конфлікту на ґрунті релігії.
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