У Росії розстріляли військового, сплутавши його з "українським диверсантом"

У Білгородській області російський військовий розстріляв терміновика, сплутавши його з "українським диверсантом". Інцидент трапився біля кордону з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Сибір.Реалії ".

"Слідчий сказав, що була перестрілка з розвідувальними диверсійними групами, хлопці були "на взводі". Денис спускався в бліндаж (для відпочинку після добової варти), і товариш по службі з переляку прийняв його за чужого", - розповіла мати вбитого.

При цьому командир роти заявив жінці, що її сина було вбито в "перестрілці з українськими військовослужбовцями".