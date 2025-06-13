З Росії повернули тіла ще 1200 українців

В Україну повернули тіла ще 1200 загиблих українців. Частина із них - тіла загиблих захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Водночас, Координаційний штаб висловив окрему подяку особовому складу Збройних сил України, який здійснює перевезення репатрійованих до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ.

Надалі слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть проведені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл .

Тіла вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних сил України, МВС України, Офісу уповноваженого Верховної ради України з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

"За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1200 загиблих", - наголосили в штабі.

Великий обмін полоненими: про що домовилися сторони

Нагадаємо, що після другого раунду переговорів у Стамбулі 2 червня делегації з Росії та України домовилися про обмін усіх тяжкопоранених і важкохворих військовополонених, а також полонених віком від 18 до 25 років.

Зазначалося, що обмін цих категорій буде за кількістю, а за принципом "всіх на всіх". Окрім цього, сторони погодили репатріацію близько 6 тисяч тіл загиблих військових.

Однак президент Володимир Зеленський заявляв, що з обміном тілами треба бути обережних, тому що росіяни опізнали не більше 15-20% тіл, які в них є.

Кого вже вдалося повернути

Новий великий обмін розпочався 9-го червня. В цей день додому повернулася перша група звільнених військовослужбовців віком до 25 років.

Кількість повернутих військових не повідомляли. Координаційний штаб пояснив, що з міркувань безпеки операції остаточні цифри звільнених будуть оприлюднені вже після завершення обмінного процесу.

Вже 10 червня, відбувся другий етап обміну. Додому повернулися полонені з категорії "важкопоранені та тяжкохворі". Звільнили з російської неволі групу захисників, які зазнали важких поранень та мають серйозні проблеми зі здоров’ям.

Наступного дня, 11 червня відбувся й обмін тілами в рамках домовленостей у Стамбулі під час другого раунду перемовин. За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1212 полеглих захисників.

Вже 12 червня до України повернулася чергова група військовополонених, яких звільнили з Росії. РБК-Україна опублікувало перші кадри з обміну та детально розповіло про цю подію.

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