Росії потрібне припинення вогню, оскільки її економіка слабка, - глава СЗР

Російській Федерації потрібне припинення вогню, оскільки економіка країна-агрессора слабка. Ба більше, у наступному році в економіці можуть бути складні і безповоротні тенденції.

Про це заявив глава Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію форуму "Україна. Рік 2025".

Водночас, як зазначив Іващенко, "передишка" потрібна росіянам для нової агресії проти України.

"Щодо припинення вогню. Так, Росії це потрібно. Потрібно для передишки. Потрібна передишка для відновлення економіки, накопичення запасів, підготовки армії, перегрупування військ та продовження нової агресії проти України", - сказав Іващенко.

Також за його словами, Росія не представляє себе без України, і не представляє себе без Білорусі, яку вже майже окупувала.

"Економіка на сьогодні слабка, має тенденції до погіршення. Все що було накопичено за часи правління Путіна вже потрачено. В кінці року можливо наступний рік в економіці можуть відмічатися складні і безповоротні тенденції", - додав глава Служби зовнішньої розвідки.

Він підкреслив, що це є "правильно", оскільки противник має нести високу ціну за розв'язану агресію.