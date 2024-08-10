У Росії помилували засудженого за вбивство Нємцова і відправили на війну

Російське державне ЗМІ заявляє, що Ескерханов уклав контракт з російським міністерством оборони, був звільнений з колонії та вирушив на війну в Україну.

Засуджений за вбивство Нємцова підписав контракт у березні 2024 року. Він повинен відбути на війні щонайменше рік.

"Він вирушив до одного зі штурмових підрозділів і зараз виконує бойові завдання у зоні СВО. Контракт із колишнім засудженим діє один рік", - пишуть російські ЗМІ.

У Росії заявляють, що решта засуджених за вбивство Нємцова перебувають у колонії і укладати контракт для участі у війні не захотіли.