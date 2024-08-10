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У Росії помилували засудженого за вбивство Нємцова і відправили на війну

Москва, Субота 10 серпня 2024 16:50
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У Росії помилували засудженого за вбивство Нємцова і відправили на війну Фото: Борис Нємцов (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Росії помилували Темірлана Ескерханова, одного із засуджених у справі про вбивство політика Бориса Нємцова. Він поїхав воювати проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Російське державне ЗМІ заявляє, що Ескерханов уклав контракт з російським міністерством оборони, був звільнений з колонії та вирушив на війну в Україну.

Засуджений за вбивство Нємцова підписав контракт у березні 2024 року. Він повинен відбути на війні щонайменше рік.

"Він вирушив до одного зі штурмових підрозділів і зараз виконує бойові завдання у зоні СВО. Контракт із колишнім засудженим діє один рік", - пишуть російські ЗМІ.

У Росії заявляють, що решта засуджених за вбивство Нємцова перебувають у колонії і укладати контракт для участі у війні не захотіли.

Вбивство Нємцова

Нагадаємо, російського опозиційного політика Бориса Нємцова вбили ввечері 27 лютого 2015 року на Великому Москворецькому мосту в центрі Москви.

Пізніше у Росії затримали п'ятьох підозрюваних, ще один під час спроби затримання підірвав себе. У липні 2017 року суд у Москві засудив затриманих до позбавлення волі на терміни від 11 до 20 років.

Організатори та замовники вбивства досі не знайдені. Рідні та колеги Нємцова вважають, що до організації вбивства і приховування винних може бути причетне оточення російського диктатора Володимира Путіна.

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