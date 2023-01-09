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В Росії підтвердили зустріч Лубінця з російською колегою в Туреччині

Фото: Тетяна Москалькова, уповноважена з прав людини в Росії (wikipedia.org)
Автор: Сергій Пишкін

Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець зустрінеться з російською колегою Тетяною Москальковою в Туреччині. В Росії також підтвердили зустріч омбудсменів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання TACC.

Зустріч відбудеться у Туреччині з 12 по 14 січня.

"Я підтверджую, що я планую таку зустріч. На території Туреччини буде проходити великий форум, організований турецьким омбудсменом. І ми проговорювали можливість зустрічі і приблизний порядок денний", - заявила Москалькова.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами Лубінця, однією з тем обговорення під час зустрічі буде визволення мирних українців з російського полону.

Також агентство розкривало подробиці попередньої зустрічі омбудсменів, яка відбулась 17 жовтня.

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