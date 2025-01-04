У Росії підірвали командира, причетного до вбивства цивільних у селі Гроза, - ГУР

Внаслідок вибуху в російській військовій частині у критичному стані опинився капітан Костянтин Наґайко, причетний до воєнних злочинів проти України. Його підрозділ завдав удару по кафе в селі Гроза, де загинуло 59 цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ГУР МО України.

Розвідка повідомила, що у п'ятницю, 3 січня, в населеному пункті Шуя Івановської області Росії стався вибух, унаслідок якого у критичному стані опинився командир батареї дивізіону 112-ї ракетної бригади 1-ї танкової армії Західного військового округу ЗС РФ капітан Наґайко.

За даними ГУР, Наґайко безпосередньо брав участь у повномасштабній війні проти України. Та більше того він причетний до ударів балістичними ракетами "Іскандер" по цивільних і військових об’єктах у Сумській та Харківській областях.

"Зокрема, підрозділ Наґайка вчинив воєнний злочин у селі Гроза Купʼянського району - 5 жовтня 2023 року завдав ракетного удару по кафе під час поминок. Тоді загинуло 59 цивільних українців, серед них - восьмирічний хлопчик", - наголосили в ГУР.

Унаслідок вибуху, що стався в його військовій частині, Наґайко отримав множинні уламкові поранення, зокрема мозку, через що йому зробили трепанацію черепа. Стан 29-річного офіцера критичний, і в російській ракетній бригаді побутує думка, що шансів на виживання у нього майже немає.

ГУР МО України нагадало, що кожен воєнний злочин проти українського народу не залишиться безкарним.

"За кожен злочин буде справедлива відплата", - підкреслили у розвідці.