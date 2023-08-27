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У Росії офіційно підтвердили загибель Пригожина

Фото: ватажок ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Росії офіційно підтвердили загибель ватажка "вагнерівців" Євгенія Пригожина, а також командирів його ПВК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

У Слідчому комітеті РФ заявив про завершення проведення молекулярно-генетичних експертиз. 

За їхніми результатами, особи всіх 10 загиблих встановлені, вони відповідають списку, заявленому в польотному листі.

 

Падіння літака

Нагадаємо, ввечері 23 серпня у Тверській області РФ впав літак. Пізніше стало відомо, що аварія сталася з бізнес-джетом. Росавіація повідомила, що серед пасажирів літака був ватажок "вагнерівців" Євгеній Пригожин та командири його ПВК. 

ЗМІ припускають, що літак могли підірвати або збити системами ППО. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна не причетна до інциденту з літаком.

При цьому моніторингова група "Білорускі Гаюн" поки не фіксує виведення бойовиків "Вагнера" з Білорусі. Але супутникові знімки підтверджують, що з початку серпня табір "вагнерівців" у Білорусі почали демонтувати.

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Російська ФедераціяПВК ВагнераЄвген ПригожинВагнерівці