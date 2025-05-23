У Росії напали на керівника одного з провідних оборонних заводів, - джерела

У російському місті Курган 22 травня було скоєноо напад воєнного злочинця Андрія Кондратьєва. Він є головним конструктором одного з провідних у системі ВПК Росії військового підприємства "Курганприбор".
Про це РБК-Україна повідомили джерела у спецслужбах.
"Курганприбор" займається розробкою та виробництвом приладів і систем для російської військової промисловості, у тому числі ракетної. Підприємство спеціалізується на створенні високотехнологічних пристроїв для потреб російської армії та складових для військової техніки, зокрема - датчиків ударної дії, що використовуються у підривниках ракет і снарядів.
За даними джерел в українських спецслужбах, Кондратьєва атакували ввечері у під’їзді будинку по вулиці Криволапова, 15, де проживав воєнний злочинець - йому завдали кількох ударів по голові. Водночас російські ЗМІ писали, що Кондратьєва атакували молотком
У повідомленнях пропагандистських ресурсів держави-агресора Росії вказують, ніби головний конструктор "Курганприбора" перебуває в реанімації. Інформація щодо реального стану Кондратьєва уточнюється.
"Схопив Кондратьєва "кондратій" чи поки ще ні - наразі під питанням. За попередніми даними, так - злочинця ліквідовано. В будь-якому разі - це сигнал для всіх, хто причетний до виробництва смертоносних ракет, якими Росія коїть воєнні злочини, вбиває цивільних українців та продовжує геноцидну війну проти України: справедливості не уникнути", - додало джерело.
Зазначається, що Кондратьєв - вихованець та креатура російського промисловця і так званого сенатора від Курганської області держави-агресора Росії Сергія Муратова.
Нагадаємо, раніше під Москвою, в Балашисі, невідомі підірвали авто високопоставленого генерала з Генштабу РФ Ярослава Москалика. Він загинув.
Також у Москві було ліквідовано Михайла Шатського - заступника генерального конструктора КБ "Марс" і начальника відділу програмного забезпечення. Він займався модернізацією ракет X-59 до рівня X-69, які війська РФ використовують для ударів по Україні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.