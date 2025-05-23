У Росії напали на керівника одного з провідних оборонних заводів, - джерела

У російському місті Курган 22 травня було скоєноо напад воєнного злочинця Андрія Кондратьєва. Він є головним конструктором одного з провідних у системі ВПК Росії військового підприємства "Курганприбор".

Про це РБК-Україна повідомили джерела у спецслужбах.

"Курганприбор" займається розробкою та виробництвом приладів і систем для російської військової промисловості, у тому числі ракетної. Підприємство спеціалізується на створенні високотехнологічних пристроїв для потреб російської армії та складових для військової техніки, зокрема - датчиків ударної дії, що використовуються у підривниках ракет і снарядів.

За даними джерел в українських спецслужбах, Кондратьєва атакували ввечері у під’їзді будинку по вулиці Криволапова, 15, де проживав воєнний злочинець - йому завдали кількох ударів по голові. Водночас російські ЗМІ писали, що Кондратьєва атакували молотком

У повідомленнях пропагандистських ресурсів держави-агресора Росії вказують, ніби головний конструктор "Курганприбора" перебуває в реанімації. Інформація щодо реального стану Кондратьєва уточнюється.

"Схопив Кондратьєва "кондратій" чи поки ще ні - наразі під питанням. За попередніми даними, так - злочинця ліквідовано. В будь-якому разі - це сигнал для всіх, хто причетний до виробництва смертоносних ракет, якими Росія коїть воєнні злочини, вбиває цивільних українців та продовжує геноцидну війну проти України: справедливості не уникнути", - додало джерело.

Зазначається, що Кондратьєв - вихованець та креатура російського промисловця і так званого сенатора від Курганської області держави-агресора Росії Сергія Муратова.