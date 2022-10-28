У Росії контрактник на КамАЗі наїхав на колону строковиків: є загиблі

У російській Архангельській області контрактник на "КамАЗі" наїхав на колону солдатів строковї служби. Внаслідок чого загинули двоє людей, ще 11 постраждали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Baza.
Повідомляється, що інцидент стався на полігоні поблизу міста Мирний.
"Військовий "КамАЗ", яким керував 22-річний Ісрапіл, наїхав на колону з 20 військовослужбовців строкової служби. Одна людина загинула одразу, ще одна померла пізніше, у лікарні. Крім них в аварії постраждали ще 11 осіб - усіх їх доставили до лікарні Міноборони з різними травмами", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що офіційних коментарів від Міністерства оборони РФ наразі не було. Що стало причиною інциденту - також невідомо.
Нагадаємо, раніше у Білгородській області російський військовий розстріляв терміновика, сплутав його з "українським диверсантом".
Крім того, за тиждень до цього в одній із військових частин Білгородської області РФ відбулася стрілянина. Пізніше стало відомо, що двоє громадян Таджикистану розстріляли російських товаришів по службі в ході конфлікту на ґрунті релігії.
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