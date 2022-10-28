У Росії контрактник на КамАЗі наїхав на колону строковиків: є загиблі

У російській Архангельській області контрактник на "КамАЗі" наїхав на колону солдатів строковї служби. Внаслідок чого загинули двоє людей, ще 11 постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Baza .

Повідомляється, що інцидент стався на полігоні поблизу міста Мирний.

"Військовий "КамАЗ", яким керував 22-річний Ісрапіл, наїхав на колону з 20 військовослужбовців строкової служби. Одна людина загинула одразу, ще одна померла пізніше, у лікарні. Крім них в аварії постраждали ще 11 осіб - усіх їх доставили до лікарні Міноборони з різними травмами", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що офіційних коментарів від Міністерства оборони РФ наразі не було. Що стало причиною інциденту - також невідомо.