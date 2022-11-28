У Росії в авіакатастрофі загинув чемпіон з вищого пілотажу

Авіакатастрофа сталася в полі біля села В'язівець, приблизно за триста метрів від дороги.

У гелікоптері знаходилися брати Олександр та Дмитро Курильови. Вони прилетіли сюди на полювання у п'ятницю і в неділю планували повертатися додому. Однак під час зльоту Robinson-66 розбився.

Керував вертольотом 54-річний Олександр Курильов, який був заслуженим майстром спорту з літакового спорту та чемпіоном світу з вищого пілотажу.

Обидва брати в результаті авіакатастрофи загинули на місці.

Олександр Курильов був чемпіоном світу з вищого пілотажу (фото: t.me/breakingmash)