Як з'ясували слідчі, стрілком виявився старший розвідник ЗС РФ. Він причетний до розстрілу двох автомобілів із вісьмома мирними громадянами, серед яких - троє дітей.

Інцидент трапився ще у березні 2022 року під час тимчасової окупації росіянами частини Прилуцького району.

Тоді люди двома автівками намагались виїхати в напрямку села Івангород. Однак вони натрапили на російських солдатів, які відкрили прицільний вогонь, маючи на меті вбити усіх.

На щастя, водій одного з авто зумів під щільним вогнем розвернутися та від’їхати. А ось інша автівка, в якій перебували чоловік за кермом, а також ще двоє дорослих та двоє дітей, залишилася на місці розстрілу. На жаль, водій отримав смертельні поранення. А пасажири, щойно росіяни припинили стрілянину та пішли, вибігли з машини та сховалися на узбіччі.

Однак росіяни повернулися та вистрелили по газовій установці автомобіля. Через це машина підірвалась та згоріла Від вибуху постраждав 38-річний чоловік, що ховався поблизу. Жінка та двоє дітей дивом не постраждали.

Фото: росіянину, який розстріляв колону цивільних у Чернігівській області, оголосили підозру (t.me/UA_National_Police)

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