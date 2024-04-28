Росіянин жорстоко вбив двох українців у ТЦ Німеччини

громадяни України віком 23 та 36 років. Обидва мешкали в районі Гарміш-Партенкірхен.

"У рамках негайно розпочатих розшукових заходів того ж вечора неподалік від місця злочину за домашньою адресою було виявлено та затримано 57-річного підозрюваного. Підозрюваний є громадянином Росії", - розповіли правоохоронці.

Що стосується затриманого, то місцева прокуратура невідкладно клопотає про арешт 57-річного підозрюваного. Питання про його тримання під вартою буде вирішено сьогодні, 28 квітня.

Вбивства українців у Німеччині

У Німеччині вже відомо про декілька випадків убивств українців. У лютому невідомі з ножами напали на двох українських баскетболістів у Дюссельдорфі (Німеччина). Одного з них, Володимира Єрмакова, було вбито. У справі про його вбивство фігурують двоє підозрюваних, одного з яких уже звільнили з-під варти.

А 7 березня в Німеччині виявили вбиту 27-річну українку. Також стало відомо про зникнення її матері та доньки. Їхня поліція шукала досить довгий час. Правоохоронці довгий час розшукували доньку та матір загиблої, які зникли безвісти. Вже 20 березня поліція знайшла тіло 51-річної жінки, яка, ймовірно, є матір'ю раніше вбитої українки.