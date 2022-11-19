Росіянин поскаржився на вимагання грошей у підрозділі та побиття командиром, - ГУР

Російський військовий скаржиться знайомому, що на війні проти України можна не дожити до зарплати. Це викликає у нього серйозний страх.

"Бабки поняв, з пацанів по 50 тисяч, по 70 тисяч збивають. Потім лише з нулями залишаєшся, а потім відправляєшся на передову", - жаліється мобілізований окупант.

Також росіянин розповів про дуже суворі методи покарання за постійне пияцтво на фронті, а також на серйозні втрати. За його словами, з 16 осіб залишилось лише 5.

"Командири одразу звалили, втекли з позицій. Ну і хлопців почав бити, саме бити", - додав окупант.