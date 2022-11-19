UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіянин поскаржився на вимагання грошей у підрозділі та побиття командиром, - ГУР

Фото: Росіянин поскаржився на вимагання грошей у підрозділі та побиття командиром (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Мобілізований росіянин поскаржився товаришу на те, що його командир забирає у нього гроші та б'є своїх підлеглих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.

Російський військовий скаржиться знайомому, що на війні проти України можна не дожити до зарплати. Це викликає у нього серйозний страх.

"Бабки поняв, з пацанів по 50 тисяч, по 70 тисяч збивають. Потім лише з нулями залишаєшся, а потім відправляєшся на передову", - жаліється мобілізований окупант.

Також росіянин розповів про дуже суворі методи покарання за постійне пияцтво на фронті, а також на серйозні втрати. За його словами, з 16 осіб залишилось лише 5.

"Командири одразу звалили, втекли з позицій. Ну і хлопців почав бити, саме бити", - додав окупант.

Нагадаємо, що окупанти на Донбасі ґвалтують жінок та дітей. Зокрема, один із росіян розповів про групове зґвалтування 12-річної дівчинки у Кремінній Луганській області.

Раніше повідомлялось, що професійні військові РФ не витримують натиску ЗСУ і масово пишуть рапорти на розірвання контрактів. Вони не хочуть помирати за командування, яке "сильно косячить".

Також російський військовий на Донецькому напрямку розповів про відступ військових РФ і злагоджену роботу ЗСУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в Україні