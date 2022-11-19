Росіянин поскаржився на вимагання грошей у підрозділі та побиття командиром, - ГУР

Мобілізований росіянин поскаржився товаришу на те, що його командир забирає у нього гроші та б'є своїх підлеглих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.
Російський військовий скаржиться знайомому, що на війні проти України можна не дожити до зарплати. Це викликає у нього серйозний страх.
"Бабки поняв, з пацанів по 50 тисяч, по 70 тисяч збивають. Потім лише з нулями залишаєшся, а потім відправляєшся на передову", - жаліється мобілізований окупант.
Також росіянин розповів про дуже суворі методи покарання за постійне пияцтво на фронті, а також на серйозні втрати. За його словами, з 16 осіб залишилось лише 5.
"Командири одразу звалили, втекли з позицій. Ну і хлопців почав бити, саме бити", - додав окупант.
Нагадаємо, що окупанти на Донбасі ґвалтують жінок та дітей. Зокрема, один із росіян розповів про групове зґвалтування 12-річної дівчинки у Кремінній Луганській області.
Раніше повідомлялось, що професійні військові РФ не витримують натиску ЗСУ і масово пишуть рапорти на розірвання контрактів. Вони не хочуть помирати за командування, яке "сильно косячить".
Також російський військовий на Донецькому напрямку розповів про відступ військових РФ і злагоджену роботу ЗСУ.
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