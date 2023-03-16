UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни зранку обстріляли Сумську область з артилерії та гранатомету

Ілюстративне фото: росіяни зранку обстріляли Сумську область з артилерії та гранатомету (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти зранку атакували Білопільську громаду Сумської області з артилерії та гранатомету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.

"Сьогодні зранку зафіксовано 3 ворожих обстріли (2 артилерійських, 1 гранатометний) Білопільської громади", - сказано у повідомленні.

Загалом зафіксовано 23 "прильоти" з артилерії та 110 пострілів з гранатомету АГС.

На щастя, обійшлося без загиблих та руйнувань.

Нагадаємо, вчора росіяни обстріляли чотири громади Сумської області з мінометів та артилерії.

Окрім того, 13 березня окупанти обстріляли аграрний ліцей в Сумській області. Одна людина загинула, ще четверо отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська областьВійна Росії проти України