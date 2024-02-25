Росіяни знову розстріляли українських полонених, - омбудсмен

"Черговий воєнний злочин ймовірно трапився 24 лютого 2024 року в Бахмутському районі. На відео, яке нам вдалося отримати, видно, що українські військові здаються у полон: їхні руки були підійняті до верху, вони показували, що беззбройні та не несуть загрози. Росіяни мали взяти їх у полон, але натомість нещадно розстріляли", - повідомив омбудсмен.

Лубінець заявив, що точну кількість страчених росіянами українців не відомо, ймовірно їх було щонайменше сім.

"Це військовослужбовці СОУ. Такий розстріл - це воєнний злочин! Наразі нам також відомо з якої військової частини російської армії військові, які нещадно стратили українців", наголосив він.

Лубінець зазначив, що цей випадок необхідно зафіксувати як чергове порушення Росією норм міжнародного гуманітарного права.

Розстріл полонених в Авдіївці

Після виходу ЗСУ з Авдіївки стало відомо, що російські військові розстріляли декількох полонених українських воїнів. Це сталося на позиції "Зеніт". Після цього росіяни опублікували в мережі відео з тілами розстріляних бійців.

Коли про це стало відомо, омбудсмен Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН з вимогою провести розслідування обставини розстрілу українських військовополонених в Авдіївці.

"Закликаю весь цивілізований світ об’єднатися і посилити тиск на країну-терориста, бо для Росії не існує законів і домовленостей. Вони сприймають лише силу", - заявляв він.

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