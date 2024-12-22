Росіяни знову розстріляли групу українських полонених

Розстріли українських військовополонених

Останнім часом російські війська з постійною регулярністю розстрілюють українських військових, які здаються в полон окупантам.

У середині грудня Лубінець розповідав, що у 2024 році росіяни стратили майже вдвічі більше військовополонених, ніж за попередні два роки. Україна знає про понад 170 таких випадків.

Додамо, що подібна страта українських військовополонених найчастіше є наказом Міноборони РФ і цьому вже є докази. Так, бійці бригади "Форпост" під час бою захопили в полон російського окупанта. Він розповів, що солдатам РФ наказали вбивати українських військовополонених.

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