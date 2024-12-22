Росіяни знову розстріляли групу українських полонених

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

"Повідомлю про цей факт ООН та МКЧХ. Російські воєнні злочинці, які розстрілюють українських військовополонених, мають постати перед міжнародним трибуналом і понести найсуворіше покарання, передбачене законом!" - закликав омбудсмен.

"110 ОМБР ім. генерал-хорунжого Марка Безручка поширила відео із черговим злочином росіян - розстрілом воїнів, які здалися у полон", - розповів він.

Розстріли українських військовополонених

Останнім часом російські війська з постійною регулярністю розстрілюють українських військових, які здаються в полон окупантам.

У середині грудня Лубінець розповідав, що у 2024 році росіяни стратили майже вдвічі більше військовополонених, ніж за попередні два роки. Україна знає про понад 170 таких випадків.

Додамо, що подібна страта українських військовополонених найчастіше є наказом Міноборони РФ і цьому вже є докази. Так, бійці бригади "Форпост" під час бою захопили в полон російського окупанта. Він розповів, що солдатам РФ наказали вбивати українських військовополонених.

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