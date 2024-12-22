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Росіяни знову розстріляли групу українських полонених

Україна, Неділя 22 грудня 2024 12:58
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Росіяни знову розстріляли групу українських полонених Фото: уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська знову розстріляли групу українських полонених. Окупанти позбивили життя п'ятьох військових.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

"110 ОМБР ім. генерал-хорунжого Марка Безручка поширила відео із черговим злочином росіян - розстрілом воїнів, які здалися у полон", - розповів він.

Із відео, за словами Лубінця, видно, як російські солдати розстріляли пʼятьох українських полонених захисників.

"Повідомлю про цей факт ООН та МКЧХ. Російські воєнні злочинці, які розстрілюють українських військовополонених, мають постати перед міжнародним трибуналом і понести найсуворіше покарання, передбачене законом!" - закликав омбудсмен.

Розстріли українських військовополонених

Останнім часом російські війська з постійною регулярністю розстрілюють українських військових, які здаються в полон окупантам.

У середині грудня Лубінець розповідав, що у 2024 році росіяни стратили майже вдвічі більше військовополонених, ніж за попередні два роки. Україна знає про понад 170 таких випадків.

Додамо, що подібна страта українських військовополонених найчастіше є наказом Міноборони РФ і цьому вже є докази. Так, бійці бригади "Форпост" під час бою захопили в полон російського окупанта. Він розповів, що солдатам РФ наказали вбивати українських військовополонених.

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ООН Війна в Україні Дмитро Лубінець
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