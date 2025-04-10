Росіяни знову розстріляли бійців ЗСУ, МЗС різко відреагувало: "збіговисько дегенератів"

У селі П’ятихатки на півдні України російські окупанти стратили чотирьох українських військових, які здалися в полон. Військовополонені під дулами автоматів вийшли зі зруйнованого будинку, піднявши руки в знак капітуляції, і лягли обличчям вниз на траву.

Дана ситуація була зафіксована двома дронами - українським і російським, які зняли сцену з висоти. The Associated Press вдалося отримати обидва відео, однак вони пропонують дуже різні версії того, що сталося далі.

Фото: росіяни стратили українських військовополонених (apnews)

Згідно з відео, яке отримала The Associated Press від європейських військових офіційних осіб, видно солдатів з російськими знаками на формі, які піднімають зброю і стріляють кожному з чотирьох українців у спину з такою жорстокістю, що один чоловік залишився без голови.

Натомість відео російського безпілотника, яке AP розмістило в прокремлівських соцмережах, раптово обривається на моменті з чоловіками, які лежать на землі.

Ролло Коллінз з Центру інформаційної стійкості, лондонської організації повідомив, що це не єдине подібне вбивство, яке було зафіксоване з кінця 2023.

"З усіх страт, які ми бачили з кінця 2023 року, це один з найчіткіших випадків. Це не типове бойове вбивство. Це незаконна дія", - наголосив він.

Реакція України на страту військових в П’ятихатці

"Жахливе відео від The Associated Press. Російські окупанти стратили чотирьох українських військовополонених після того, як вони здалися. Такі страти стали системними, але кожна з них шокує своєю жорстокістю", - наголосив речник МЗС.

Тихий підкреслив, що кожна така страта лише підтверджує, що Україна має справу зі звірами.

"Ці страти не лише показують, що ми маємо справу зі звірами. Вони також демонструють, що російська армія - це зборище дегенератів. Їм бракує елементарної дисципліни, адже дисциплінована армія не страчує військовополонених - це суперечить військовій логіці", - пояснив він.

Водночас речник наголосив, що це воєнний злочин, і він має бути розслідуваний, в тому числі Міжнародним кримінальним судом.

"Усі винні мають бути притягнуті до відповідальності. Ми також вдячні AP за чудову журналістську роботу, яка демонструє, як росіяни фабрикують відео, щоб приховати свої звірства. Ми не повинні дозволити їм уникнути відповідальності", - підсумував речник МЗС.