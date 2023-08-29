Росіяни завдали удару по Куп‘янську: загинув чоловік

Російські війська у вівторок, 29 серпня, завдали удару по Куп'янську у Харківській області. Внаслідок обстрілу загинув чоловік, ще один - поранений.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.
За його словами, внаслідок артилерійського обстрілу загинув цивільний чоловік 45 років. Пошкоджено будівлі м’ясокомбінату, де загиблий працював охоронцем.
Також у місті пошкоджено багатоквартирний будинок та приватне домоволодіння. Зазнав осколкового поранення 67-річний чоловік. Від госпіталізації постраждалий відмовився.
Фото: наслідки обстрілу Куп'янська (t.me/synegubov)
Обстріли Харківської області
Російські окупанти майже щоденно обстрілюють Харківську область. Під удар ворога потрапляють прикордонні населені пункти або ті, які знаходяться поблизу лінії фронту.
Так, нещодавно росіяни обстріляли кафе в селі Подоли Куп'янського району. Внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей, ще одна особа отримала поранення.
27 серпня окупанти завдали ударів по Богодухівському району. В результаті обстрілу загинула жінка 1984 року народження, яка перебувала на території домоволодіння.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.