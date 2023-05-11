Росіяни завдали ракетного удару по Слов'янську: постраждала пенсіонерка

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадима Ляха в Facebook.

У мережі повідомляють, що внаслідок російської атаки постраждала пенсіонерка. Їй надають медичну допомогу.

За його словами, росіяни випустили ракету С-300, яка влучила у приватний будинок. На місці влучання виникла пожежа. Крім того, через ракетний удар пошкоджені дві багатоповерхівки на вулиці Світлодарській, інші приватні будинки та автівки.

Нагадаємо, в ніч на 11 травня у районі Краматорська Донецької області пролунали вибухи, після цього була оголошена повітряна тривога.

Також ми повідомляли, що 5 травня окупанти обстріляли заводи у Слов'янську та Краматорську.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.