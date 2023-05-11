Росіяни завдали ракетного удару по Слов'янську: постраждала пенсіонерка

Російські війська зранку 11 травня обстріляли Слов'янськ Донецької області. Внаслідок ракетного удару приватний будинок зруйнований повністю, постраждала літня жінка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадима Ляха в Facebook.
За його словами, росіяни випустили ракету С-300, яка влучила у приватний будинок. На місці влучання виникла пожежа. Крім того, через ракетний удар пошкоджені дві багатоповерхівки на вулиці Світлодарській, інші приватні будинки та автівки.
У мережі повідомляють, що внаслідок російської атаки постраждала пенсіонерка. Їй надають медичну допомогу.
Нагадаємо, в ніч на 11 травня у районі Краматорська Донецької області пролунали вибухи, після цього була оголошена повітряна тривога.
Також ми повідомляли, що 5 травня окупанти обстріляли заводи у Слов'янську та Краматорську.
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