Росіяни завдали авіаудару по Сумах: кадри наслідків атаки

Атака дронів 3 січня

В ніч на 3 січня російські війська знову атакували Україну дронами. Ворог, зокрема, спрямував безпілотники на Київ. Уламки дронів упали у двох районах столиці - Голосіївському та Дарницькому.

У Києві не зафіксовано значних пошкоджень, але відомо про постраждалу жінку. Вона отримала опік, але він госпіталізації відмовилася.

Крім того, окупанти атакували Київську область цієї ночі. У трьох районах зафіксовані пошкодження. Внаслідок атаки було пошкоджено вантажний автомобіль, загинув водій. Ще четверо осіб отримали поранення.

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