Росіяни завдали авіаудару по Сумах: кадри наслідків атаки

Російські окупанти завдали авіаційного удару по місту Суми 3 січня. Внаслідок атаки загиблих немає, але є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.

За даними ОВА, у Сумській громаді ушкоджено приватний житловий будинок внаслідок падіння уламків "Шахеда". Постраждалим надається допомога.

Як повідомила місцева влада, над Сумською областю сьогодні, 3 січня, знищили сім ворожих дронів. З початку року зенітники ліквідували вже 17 російських безпілотників у небі над Сумською областю.

"Ведуться аварійно-рятувальні роботи. Постраждалим надається вся необхідна допомога, в тому числі і медична. Наслідки атаки росіян уточнюються", - зазначили в ОВА.

Ворог завдав авіаудару по приватному сектору у Сумах. За попередніми даними, загиблих немає.

Атака дронів 3 січня

В ніч на 3 січня російські війська знову атакували Україну дронами. Ворог, зокрема, спрямував безпілотники на Київ. Уламки дронів упали у двох районах столиці - Голосіївському та Дарницькому.

У Києві не зафіксовано значних пошкоджень, але відомо про постраждалу жінку. Вона отримала опік, але він госпіталізації відмовилася.

Крім того, окупанти атакували Київську область цієї ночі. У трьох районах зафіксовані пошкодження. Внаслідок атаки було пошкоджено вантажний автомобіль, загинув водій. Ще четверо осіб отримали поранення.

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