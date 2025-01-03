Росіяни завдали авіаудару по Сумах: кадри наслідків атаки
Російські окупанти завдали авіаційного удару по місту Суми 3 січня. Внаслідок атаки загиблих немає, але є постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.
Ворог завдав авіаудару по приватному сектору у Сумах. За попередніми даними, загиблих немає.
"Ведуться аварійно-рятувальні роботи. Постраждалим надається вся необхідна допомога, в тому числі і медична. Наслідки атаки росіян уточнюються", - зазначили в ОВА.
Як повідомила місцева влада, над Сумською областю сьогодні, 3 січня, знищили сім ворожих дронів. З початку року зенітники ліквідували вже 17 російських безпілотників у небі над Сумською областю.
За даними ОВА, у Сумській громаді ушкоджено приватний житловий будинок внаслідок падіння уламків "Шахеда". Постраждалим надається допомога.
Атака дронів 3 січня
В ніч на 3 січня російські війська знову атакували Україну дронами. Ворог, зокрема, спрямував безпілотники на Київ. Уламки дронів упали у двох районах столиці - Голосіївському та Дарницькому.
У Києві не зафіксовано значних пошкоджень, але відомо про постраждалу жінку. Вона отримала опік, але він госпіталізації відмовилася.
Крім того, окупанти атакували Київську область цієї ночі. У трьох районах зафіксовані пошкодження. Внаслідок атаки було пошкоджено вантажний автомобіль, загинув водій. Ще четверо осіб отримали поранення.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.