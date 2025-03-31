Росіяни застосовують скиди з отруйними речовинами на Куп'янському напрямку, - ЦПД

Росіяни використовують хімічну зброю

Нагадаємо, у грудні минулого року повідомлялося, що російські окупанти використовували на війні проти України хімічні речовини. Ворог від початку повномасштабної війни отруїв понад дві тисячі українських захисників.

Зокрема, у Головному управлінні розвідки Міноборони повідомляли про можливе застосування російськими окупантами хімічної зброї на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Також були повідомлення про застосування хімічної зброї російськими військами в районі Бахмута.

Окрім того, Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) опублікувала звіт, який підтверджує наявність отруйної речовини у зразках, зібраних у районі бойових дій у Дніпропетровській області. Дослідження проводилися на запит України.

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