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Росіяни застосовують скиди з отруйними речовинами на Куп'янському напрямку, - ЦПД

Понеділок 31 березня 2025 20:39
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Росіяни застосовують скиди з отруйними речовинами на Куп'янському напрямку, - ЦПД Фото: росіяни почали активно застосовувати скиди з отруйними речовинами (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська на фронті почали активно застосовувати скиди з отруйними речовинами. Зокрема, відомо про декілька випадків на Куп’янському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка.

"Росіяни почали активно застосовувати скиди з отруйними речовинами. Відомо про декілька випадків за останній час на Куп’янському напрямку", - повідомив Коваленко.

Він зазначив, що Росія фактично використовує заборонені хімічні речовини, порушуючи всі можливі правила ведення війни.

"Звичайні терористи, якими завжди були", - додав керівник ЦПД.

Росіяни використовують хімічну зброю

Нагадаємо, у грудні минулого року повідомлялося, що російські окупанти використовували на війні проти України хімічні речовини. Ворог від початку повномасштабної війни отруїв понад дві тисячі українських захисників.

Зокрема, у Головному управлінні розвідки Міноборони повідомляли про можливе застосування російськими окупантами хімічної зброї на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Також були повідомлення про застосування хімічної зброї російськими військами в районі Бахмута.

Окрім того, Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) опублікувала звіт, який підтверджує наявність отруйної речовини у зразках, зібраних у районі бойових дій у Дніпропетровській області. Дослідження проводилися на запит України.

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