Росіяни запустили фейк про нашестя отруйних павуків в Україні: у МОЗ спростували

"Щойно спростували міф про епідемію гарячки Денге в Україні, як підвезли новий - нашестя отруйних павуків. Причому ця "епідемія", в їхній (росіян - ред.) хворобливій уяві, походить з тих самих американських біолабораторій, звідки вилітали бойові голуби", - повідомили в МОЗ.

Російські пропагандисти заявляють, що в Україні справжній апокаліпсис: вже нібито є кілька смертей і маса людей потрапила до лікарень через укуси отруйних павуків.

Проте, як зазначили в МОЗ, жодного масового звернення по меддопомогу через павуків не було. Єдиний випадок - укус павука каракурта в Одеській області. Постраждалий наразі отримує необхідну допомогу в лікарні. Його стан стабільний.

У відомстві також розповіли, що цьогорічна спека дійсно активізувала павуків, але летальних випадків не було.

У разі укусу рекомендовано одразу звернутися до медиків. Як зазначили у МОЗ, випадки, коли укуси найотруйнішого павука в Україні призводять до смерті, практично не трапляються.