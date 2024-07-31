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Росіяни запустили фейк про нашестя отруйних павуків в Україні: у МОЗ спростували

Ілюстративне фото: росіяни запустили фейк про нашестя отруйних павуків в Україні (з відкритих джерел)
Автор: Тетяна Степанова

Російські пропагандисти поширюють в мережі інформацію про нібито нашестя отруйних павуків в Україні. Вони пов'язують це з роботою "американських біолабораторій".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я України.

"Щойно спростували міф про епідемію гарячки Денге в Україні, як підвезли новий - нашестя отруйних павуків. Причому ця "епідемія", в їхній (росіян - ред.) хворобливій уяві, походить з тих самих американських біолабораторій, звідки вилітали бойові голуби", - повідомили в МОЗ.

Російські пропагандисти заявляють, що в Україні справжній апокаліпсис: вже нібито є кілька смертей і маса людей потрапила до лікарень через укуси отруйних павуків.

Проте, як зазначили в МОЗ, жодного масового звернення по меддопомогу через павуків не було. Єдиний випадок - укус павука каракурта в Одеській області. Постраждалий наразі отримує необхідну допомогу в лікарні. Його стан стабільний.

У відомстві також розповіли, що цьогорічна спека дійсно активізувала павуків, але летальних випадків не було.

У разі укусу рекомендовано одразу звернутися до медиків. Як зазначили у МОЗ, випадки, коли укуси найотруйнішого павука в Україні призводять до смерті, практично не трапляються.

Фейки росіян

Нагадаємо, російські пропагандисти постійно поширюють різноманітні фейки про Україну. Найчастіше вони стосуються ситуації на фронті, а також політичного та військового керівництва нашої країни. Рідше росіяни запускають ІПСО й про епідемії та хвороби.

Наприклад, восени минулого року у МОЗ спростували ворожі фейки про спалахи гепатиту А в Україні.

Також в Україні спростовували інформацію про спалахи холери в регіонах, які постраждали через підтоплення після підриву російськими окупантами греблі Каховської ГЕС

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