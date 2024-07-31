Росіяни запустили фейк про нашестя отруйних павуків в Україні: у МОЗ спростували
Російські пропагандисти поширюють в мережі інформацію про нібито нашестя отруйних павуків в Україні. Вони пов'язують це з роботою "американських біолабораторій".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я України.
"Щойно спростували міф про епідемію гарячки Денге в Україні, як підвезли новий - нашестя отруйних павуків. Причому ця "епідемія", в їхній (росіян - ред.) хворобливій уяві, походить з тих самих американських біолабораторій, звідки вилітали бойові голуби", - повідомили в МОЗ.
Російські пропагандисти заявляють, що в Україні справжній апокаліпсис: вже нібито є кілька смертей і маса людей потрапила до лікарень через укуси отруйних павуків.
Проте, як зазначили в МОЗ, жодного масового звернення по меддопомогу через павуків не було. Єдиний випадок - укус павука каракурта в Одеській області. Постраждалий наразі отримує необхідну допомогу в лікарні. Його стан стабільний.
У відомстві також розповіли, що цьогорічна спека дійсно активізувала павуків, але летальних випадків не було.
У разі укусу рекомендовано одразу звернутися до медиків. Як зазначили у МОЗ, випадки, коли укуси найотруйнішого павука в Україні призводять до смерті, практично не трапляються.
Фейки росіян
Нагадаємо, російські пропагандисти постійно поширюють різноманітні фейки про Україну. Найчастіше вони стосуються ситуації на фронті, а також політичного та військового керівництва нашої країни. Рідше росіяни запускають ІПСО й про епідемії та хвороби.
Наприклад, восени минулого року у МОЗ спростували ворожі фейки про спалахи гепатиту А в Україні.
Також в Україні спростовували інформацію про спалахи холери в регіонах, які постраждали через підтоплення після підриву російськими окупантами греблі Каховської ГЕС
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.