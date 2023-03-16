UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни записали образливе для Ісламу відео, видаючи себе за ЗСУ, - МЗС

Фото: Олег Ніколенко, речник МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти, у звичній для них манері, записали образливе для Ісламу відео, видаючи себе за українських воїнів. Водночас фейк виявився достатньо безглуздим, через що його легко можна розвіяти.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка.

"Тривога, фейкове відео! Росія зняла ролик, в якому невідомі люди, що видають себе за українських солдатів, ріжуть свинину на Корані та спалюють його сторінки... Росія має бути засуджена за образу ісламу в спробі дискредитувати Україну", - пише Ніколенко.

Як пояснив спікер, на відео окупанти намагаються розмовлять українською мовою й використовують російський армійський ніж для нарізання свинини.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, як пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, Росія запустила потужну антиукраїнську інформаційну кампанію у Facebook.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в Україні