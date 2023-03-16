Росіяни записали образливе для Ісламу відео, видаючи себе за ЗСУ, - МЗС

Російські окупанти, у звичній для них манері, записали образливе для Ісламу відео, видаючи себе за українських воїнів. Водночас фейк виявився достатньо безглуздим, через що його легко можна розвіяти.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка.

"Тривога, фейкове відео! Росія зняла ролик, в якому невідомі люди, що видають себе за українських солдатів, ріжуть свинину на Корані та спалюють його сторінки... Росія має бути засуджена за образу ісламу в спробі дискредитувати Україну", - пише Ніколенко.

Як пояснив спікер, на відео окупанти намагаються розмовлять українською мовою й використовують російський армійський ніж для нарізання свинини.